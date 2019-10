JUVENTUS PARATICI MANDZUKIC / Intervenuto ai microfoni di 'Sky' prima di Juventus-Bayer Leverkusen, il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici si è soffermato sulla posizione di Mario Mandzukic: "Eravamo d'accordo con lui di attendere questa possibilità di andare in Qatar. Ora parleremo con lui per scegliere la miglior soluzione possibile per andare avanti.

Certamente sarà a disposizione: cercheremo la miglior soluzione possibile per tutti. Oltre il Qatar ci sono altre soluzioni".

Da Mandzukic a Dybala: "Non ha fatto la preparazione completa, ma è un grande giocatore. E' il numero 10 della Juventus e lo dimostra in ogni partita. Lui, come Ramsey e Bernardeschi non sono un problema: siamo fiduciosi, abbiamo un'ottima rosa, un ottimo staff e un ottimo allenatore. Siamo pronti per giocare questa Champions".