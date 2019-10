PAGELLE E TABELLINO ATALANTA SHAKHTAR DONETSK VOTI/ L'Atalanta perde ancora in Champions League, stavolta nel finale beffata dalla rete di Solomon praticamente allo scadere della partita. Nel primo tempo sono i nerazzurri a passare in vantaggio con la rete firmata da Zapata, poi è arrivato prima il pari di Junior Moraes e quindi, allo scadere, il gol vittoria del subentrato Solomon. Negli orobici bene Gomez e Zapata, deludono invece un Ilicic spento ed un Masiello horror.

ATALANTA

Gollini 6,5 - Grandi interventi, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Toloi 6,5 - Partita di autorità del difensore brasiliano, sempre attento e propositivo.

Palomino 6 - Peccato per il mancato intercetto sul tiro di Junior Moraes che si è depositato in fondo alla porta difesa da Gollini.

Masiello 4,5 - I ritmi della Champions si fanno sentire per l'esperto centrale, spesso in difficoltà. Dal 68' Muriel 5,5 - Un paio di accelerazioni, ma ci si aspetta molto di più.

Hateboer 6 - Un gran primo tempo, impreziosito dall'assist per Zapata, nella ripresa cala un po'. Dal 57' Gosens 6 - Si accende per qualche minuto creando seri pericoli.

De Roon 5 - E' l'uomo ovunque del centrocampo di Gasperini e lo dimostra anche nella serata di San Siro. Nel finale però, si fa saltare troppo facilmente e regala a Dodo la possibilità di servire al meglio Solomon.

Pasalic 5 - Prestazione incolore dell'ex Chelsea e Milan, mai pericoloso e raramente preciso nel gioco corto.

Castagne 5,5 - Senza infamia nè lode la partita del quinto dell'Atalanta, gli manca un pizzico di mordente. Sfortunatissimo nel finale.

Ilicic 5 - Non è la sua serata nonostante sia iniziata con il rigore guadagnato, poi però sbagliato e il conseguente calo, anche emotivo. Dal 57' Malinovskyi 6,5 - E' una dinamo a centrocampo: dalle sue giocate cambia sempre il ritmo dell'Atalanta.

Gomez 6,5 - Meglio nel secondo tempo dopo i primi 45 dove soffre un po' i difensori dello Shakhtar. Va anche premiato il sacrificio e lo spirito nel finale del giocatore argentino che nel finale sfiora il gol.

Zapata 7 - Il gol è di potenza, gli strappi anche.

Nella mission impossible col City Gasperini deve partire da Duvan.

All. Gasperini 6 - La squadra è in crescita, ma lo Shakhtar è il peggior avversario in queste situazioni e lo ha dimostrato anche stasera.

SHAKHTAR DONETSK

Pyatov 7 - Bravissimo sul rigore di Ilicic e nelle uscite basse contro Zapata e Gomez.

Bolbat 6,5 - Attento e diligente il terzino destro a disposizione di Luis Castro. Dal 90' Dodo 7 - Una discesa che vale una fetta di qualificazione per lo Shakhtar.

Krivtsov 5 - Ingenuo nell'intervenuto su Ilicic che causa il rigore, la velocità di Zapata lo mette in seria difficoltà.

Matviyenko 6 - Meglio del suo compagno di reparto, cerca di limitare al massimo delle sue possibilità il centravanti colombiano.

Ismaily 6,5 - La sua qualità si fa sentire nella prima impostazione, è bravo sugli esterni atalantini in particolare nella ripresa.

Alan Patrick 6,5 - Combatte al centro del campo con grande forza, mista ad una qualità sopra la media. Dal 68' Solomon 6,5 - Bravo a farsi trovare pronto per realizzare il gol vittoria.

Stepanenko 6 - E' lì per fare legna e cresce soprattutto nella ripresa, il primo tempo è così e così.

Marlos 7 - Dalle coperture difensive alla fantasia in attacco, i suoi piedi e la sua intelligenza tattica fanno la differenza. Dall'86' Konoplyanka S.V.

Kovalenko 5,5 - Un acuto nel finale, ma poco più per il giocatore dello Shakhtar Donetsk.

Taison 6,5 - Quando accelera crea sempre qualcosa di pericoloso mettendo spesso in seria difficoltà la retroguardia dell'Atalanta.

Junior Moraes 6,5 - Il gol è di quelli decisivi, ma la marcatura a uomo di Palomino non gli consente di sprigionare tutte le sue qualità offensive.

All. Castro 6 - Si affida all'esperienza dei suoi giocatori per strappare tre punti fondamentali all'Atalanta.

ARBITRO: Stieler (GER) 5,5 - E' costretto a gestire la partita e la tranquillità dei giocatori con tanti cartellini, non sempre è un buon segno.

TABELLINO

Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2

Atalanta(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Masiello (Dal 68' Muriel), Palomino; Hateboer (Dal 57' Gosens), De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic (Dal 57' Malinovskyi), Gomez, Zapata. All. Gasperini

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat (Dal 90' Dodo), Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick (Dal 68' Solomon), Stepanenko; Marlos (Dall'86' Konoplyanka), Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Castro

Arbitro: Stieler (GER)

Marcatori: 28' Zapata (A), 41' Moraes (S), 90+5' Solomon (S)

Ammoniti: 15' Krivtsov (S), 35' Stepanenko (S), 44' Ilicic (A), 45' Moraes (S), 49' de Roon (A), 64' Bolbat (S), 80' Toloi (A), 90' Malinovskyi (A)

Espulsi: