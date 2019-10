Juventus-Bayer Leverkusen, le scelte di Sarri: tifosi perplessi

JUVENTUS BAYER FORMAZIONI SARRI TIFOSI / A sorpresa Maurizio Sarri ha deciso di lasciare in panchina Ramsey per il match di Champions League contro il BayerLeverkusen.

A scendere in campo dal primo minuto al posto del gallese sarà. Un cambio di programma che non è piaciuto ai tifosi bianconeri, che sui social hanno criticato le scelte del mister, finito nel mirino anche per aver deciso di lasciare fuori