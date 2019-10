REAL MADRID BRUGGE COURTOIS / Sotto di due gol all'intervallo, il Real Madrid deve fare i conti anche con i problemi fisici di Thibaut Courtois: l'estremo difensore belga è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo per problemi di stomaco.

Al suo postoha mandato in campo, arrivato quest'estate dalnell'ambito dello scambio con Keylor. Per il Real i cambi dopo i primi 45 minuti sono stati due: oltre a Courtois ancheha lasciato il campo sostituito da: per gli spagnoli un'altra sconfitta, dopo il ko contro il Psg all'esordio, metterebbe a rischio la qualificazione.