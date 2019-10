BARCELLONA INTER CONTE LUKAKU / Domani sera l'Inter affronterà il Barcellona al 'Camp Nou' senza Romelu Lukaku. A sorpresa il belga è rimasto a Milano a causa di un affaticamento muscolare che a questo punto lo mette a serio rischio forfait anche per lo scontro scudetto con la Juventus in programma domenica al 'Meazza'.

Come suo sostituto Antoniodovrebbe scegliere. Nel 3-5-2 l'argentino, da tempo nel mirino proprio dei blaugrana, agirebbe in coppia con Alexis, da giorni sicuro di un posto da titolare. Ma il tecnico potrebbe però anche optare per una sorta di 3-4-3, schierando dal primo minuto pureper provare ad allargare ulteriormente la non impenetrabile difesa catalana. In tal caso il classe '93 e il cileno agirebbero ai lati dell'ex Racing, andando a formare un tridente fin qui inedito.