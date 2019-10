Calciomercato Milan, a San Siro arriva Taison

CALCIOMERCATO MILAN TAISON A SAN SIRO ATALANTA / Il brasiliano Taison arriva a San Siro con qualche settimana di ritardo. L'attaccante dello Shakhtar in estate è stato vicinissimo all'approdo al Milan ma il muro degli ucraini gli ha impedito di vestire il rossonero.

Il calciatore arriva così nello stadio che sarebbe potuto essere la sua casa e lo fa da avversario dell'Un'ottima occasione per mettersi in mostra in vista del mercato di gennaio, in cui il suo nome potrebbe tornare di moda per ilche andrà a caccia di rinforzi per provare una volta per tutti a svoltare.