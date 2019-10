CALCIOMERCATO MILAN SHEVCHENKO / Shevchenko sulla panchina del Milan al posto di Giampaolo? A 'Gazzetta.it' l'attuale CT dell'Ucraina ha smentito le voci di mercato che stanno circolando da un paio di giorni: "Voglio bene al club rossonero, ma la società non mi ha mai contattato e io professionalmente in questo momento non penso al Milan. Sono il selezionatore dell’Ucraina e tutto il mio impegno va verso il mio Paese - ha aggiunto l'ex campione rossonero - Voglio andare all’Europeo con i miei ragazzi.

Detto questo,sono la vera garanzia del Milan, che saprà riprendersi presto. Sono qui a Milano, è vero, ma per osservare i miei ragazzi e dopo la partita dell’(contro lo Shakhtar al 'Meazza', ndr) andrò a cena con i miei amici del Milan. Ma solo perche ci vogliamo bene e ogni volta che ci incrociamo stiamo insieme". Dunque non sarà Shevchenko l'eventuale post Giampaolo, a rischio esonero in caso di sconfitta anche colsabato prossimo. Ovviamente a meno di clamorosi colpi di scena, che nel calcio non sono cosa rara.