BARCELLONA INTER VALVERDE MESSI / L'avvio di stagione non è stato certo da incorniciare per il Barcellona, quarto in Liga a due punti di distanza dal Real e fermato sul pari dal Borussia Dortmund all'esordio in Champions. Domani al Camp Nou arriverà l'Inter, spietata in campionato con sei vittorie su sei, ma reduce dal deludente pari interno contro lo Slavia Praga in Champions. Tra i tanti mitivi d'interesse ci sono anche le condizioni di Leo Messi. "Aspetteremo l'ultimo allenamento - ha detto Ernesto Valverde in conferenza stampa - però ripeto che non correremo alcun rischio. Leo ha fatto poco più di mezza seduta ieri, vediamo come andrà la rifinitura.

Non so se potremo contare su di lui, di sicuro non avremo Ansu, Jordi Alba e Umtiti".

L'allenatore dei catalani ha poi parlato del caso Piqué e dello spogliatoio azulgrana. "Lo spogliatoio lo vedo come la scorsa stagione, non c'è nulla di strano. Abbiamo fatto molto affinché tutti remino dalla stessa parte e ora vedo bene la squadra. Dobbiamo seguire la stessa strada, lasciamo che le polemiche che vengano da fuori, non da dentro". Sull'Inter. "Hanno cambiato molto: giocatori, allenatore e schema. Hanno iniziato in maniera spettacolare, vincendo sempre in campionato. Ci aspetta una partita difficile e non si può far riferimento all'anno scorso perché questa è un'altra Inter, solida e molto diffiicle da colpire".