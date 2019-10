ANCELOTTI NAPOLI MAKSIMOVIC TORINO / Il problema muscolare al bicipite della coscia potrebbe tenere fermo ai box Nikola Maksimovic anche in campionato oltre che in Champions League.

Non convocato per la partita contro il, il difensore serbo rischia di saltare anche ile di rientrare dunque soltanto dopo la sosta per le nazionali. Un guaio per Carloe il suo, vista la squalifica die le condizioni non ottimali di. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport'