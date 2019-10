FIORENTINA BARONE CHIESA MONTELLA CASTROVILLI / "Montella? Non abbiamo mai avuto dubbi. Quando abbiamo acquisito la squadra avevamo già fatto la nostra scelta. Abbiamo creduto in lui sin dal primo giorno". Così Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso sulla posizione di Vincenzo Montella.

Il dirigente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di 'Lady Radio', parlando anche di possibili rinnovi.

E su qesto Barone si è espresso sia per quanto riguarda il discorso di Chiesa, sia per quello legato a Castrovilli. "Mi ricorda molto Tardelli, con lui parlo ogni giorno, vediamo questa settimana. Penso che Pradè abbia tutto nel cassetto". Su Chiesa: "Con lui ho un grandissimo rapporto, voglio che si esprima ai massimi livelli perché ritengo sia un giocatore fondamentale anche per il futuro del calcio italiano. Il suo contratto? Inutile parlarne al momento, va lasciato lavorare. Oggi è un giocatore della Fiorentina. Sta facendo un ottimo inizio di campionato, è molto giovane e per il resto ci sarà tempo".