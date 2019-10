CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Non senza alcune difficoltà, il sistema Sarri sta iniziando a dare i suoi frutti in casa Juventus. Tra infortuni e scelte tecniche, sono però diversi i calciatori che sin qui non sono riusciti ad esprimersi al meglio. Tra questi c'è anche Federico Bernardeschi, impiegato solamente in 4 partite di campionato con un minutaggio abbastanza ridotto (135 minuti complessivi).

Giudicato dall'ex manager del Chelsea anche, se non soprattutto, una mezzala offensiva l'ex Fiorentina non sta sicuramente vivendo il suo migliore momento, ma questo non gli ha impedito di preservare un certo fascino in Europa, al punto di poterlo rendere uno dei nomi caldi del calciomercato

Tra le squadre che stanno monitorando con attenzione la situazione del 25enne di Carrara, oltre al Psg c'è anche il Tottenham pronto a prenderlo in considerazione per rinforzare la trequarti che potrebbe perdere nei prossimi mesi Eriksen, in scadenza di contratto e ai ferri corti con la dirigenza degli Spurs sul fronte rinnovo.