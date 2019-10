Calciomercato Milan, Olmo fa chiarezza

CALCIOMERCATO MILAN OLMO / Obiettivo di lunga data del Milan, Dani Omo la scorsa estate ha ricevuto anche un'offerta dell'Ajax, ma la Dinamo Zagabria ha resistito ad ogni assalto, dandogli comunque l'opportunità di giocare la Champions League.

"Ho sempre detto che volevo giocare la Champions quest'anno, non sono stato ceduto ma non c'è nessun problema - le parole del fantasista a 'Mundo Deportivo' - Sono giovane e non ho alcuna fretta. Abbiamo iniziato bene la stagione, in campionato e in Europa". Reduci dalla roboante vittoria contro l'Atalanta, i croati oggi dovranno vedersela contro ilnella seconda giornata della fase a gironi.