MILAN WENGER FABREGAS OZIL / Continua a tenere banco in casa Milan il futuro di Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese potrebbe giocarsi tutto nella sfida di sabato sera a Marassi contro il Genoa: in caso di sconfitta in pole position ci sarebbe Rudi Garcia. Il tecnico francese sarebbe la prima scelta della dirigenza, mentre resta una suggestione l'ipotesi Shevchenko. Dall'Inghilterra però ecco spuntare una nuova idea, che porta ad Arsene Wenger.

L'allenatore francese, accostato ale senza contratto dal giugno dell'anno scorso dopo aver concluso la sua avventura all', sarebbe finito nel mirino del club rossonero. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Lo riferisce il 'Sun', che sottolinea come il Milan starebbe considerando l'idea di puntare sull'esperto tecnico transalpino. Wenger però avrebbe nel frattempo già chiesto alla dirigenza di muoversi sul mercato per assicurarsi due suoi pupilli a gennaio. Si tratta di Cesc Fabregas, in uscita dal Monaco e già accostato al Milan, oltre che all'Inter e pure di Mesut Ozil, il cui futuro all'Arsenal resta in dubbio. I 'Gunners' lo lascerebbero partire, ma il problema maggiore sarebbe rappresentato dall'ingaggio del giocatore tedesco, anche se il club inglese sarebbe disposto a contribuire al pagamento.