SLAVIA PRAGA-BORUSSIA DORTMUND DIRETTA CHAMPONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE GRUPPO F - Dopo il prestigioso pareggio ottenuto sul campo dell'Inter alla prima giornata, per il secondo turno del gruppo F della Champions League lo Slavia Praga ospita il Borussia Dortmund.

I cechi guidati in panchina da Jindrichè in testa al campionato con nove vittorie conquistate e due pareggi all'attivo; di contro, i gialloneri di Lucien, che hanno fermato ilall'esordio in Champions, ha raccolto undici punti in sei partite in Bundesliga. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Eden Arena'.

CLASSIFICA GRUPPO F: Slavia Praga, Inter, Barcellona e Borussia Dortmund 1 punto