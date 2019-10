Juventus, Rakitic è diventato 'invisibile': occasione per gennaio

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA - Da intoccabile e invisibile: è questa la parabola di Ivan Rakitic, centrocampista ai margini del progetto dell'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde. Nelle due stagioni precedenti, il croato è stato uno dei giocatori più utlizzati, mentre in questo primo scorcio ha totalizzato cinque presenze e solo 166 minuti in campo. Davvero troppo poco per un calciatore di qualità e affidamento che, fino alla fine della sessione di mercato estiva che si è chiusa il 2 settembre, è stato al centro di diverse voci.

Prima l'inserimento nella trattativa colper riportare in Spagna, poi le voci di scambio con lacon. Situazione che potrebbe tornare di moda nel mercato di riparazione, visto che la scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2021, si avvicina sempre di più e la valutazione (fissata sui 40/50 milioni di euro in estate) potrebbe abbassarsi dato lo scarso, se non nullo, utilizzo. Da qui a gennaio mancano poco più di novanta giorni e la situazione potrebbe cambiare, anche se appare difficile pensare ad un passo indietro di Valverde, ormai deciso a puntare suin mediana.