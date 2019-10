GENK-NAPOLI CONFERENZA STAMPA CHAMPIONS MAZZU URONEN - L'allenatore del Genk, Felice Mazzù, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genk-Napoli, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Ecco quanto evidenziato: "Il Napoli è diverso dal Salisburgo che cerca di andare in verticale quanto prima possibile, gli azzurri hanno anche grandi capacità nel palleggio, sono portati a condurre il possesso palla. Domani sarò soddisfatto se avrò visto una squadra che ci crede, giochiamo davanti al nostro pubblico, sappiamo che qui c'è anche una grande comunità d'italiani. Mertens spicca per i movimenti tra le linee, sa attaccare lo spazio a destra, a sinistra, per le vie centrali, poi gioca con entrambi i piedi. È un grande orgoglio che Koulibaly abbia giocato con noi, per me è uno dei migliori centrali al mondo, ha grande fisicità, vince tanti duelli. Domani servirà equilibrio, se dovessimo attaccare troppo potremmo soffrire e lo stesso potrebbe accadere se dovessimo dedicarci troppo solo alla fase difensiva.

Ammiro l'esperienza di, cercherò d'imitarlo, masticherò il chewing-gum sperando che mi porti bene. A Salisburgo non è stata una bella esperienza, dobbiamo capire gli errori che abbiamo commesso e abbiamo giocato venticinque minuti, non possiamo farlo in Champions League. Siamo delusi dall'esito del derby, abbiamo mollato dopo quarantacinque minuti. I colombiani del Genk,? Parlerò prima dei miei ragazzi, hanno molto talento e avranno una bella carriera in futuro. Conosco un po' il messicano, ha tecnica, velocità, al Napoli può fare un ottimo lavoro, con Mertens costruirà una grande coppia. Ospina non sta giocando molto, ma è un grande portiere". Anche il terzino sinistro della squadra belga, Jere, ha risposto alle domande dei cronisti: "Quest'anno abbiamo subito troppi gol, dobbiamo lavorare di squadra e sono convinto che le cose cambieranno. È possibile battere il Napoli. L'anno scorso abbiamo meritato la qualificazione alla Champions League, avremo un approccio molto convinto, dobbiamo fare la partita perfetta. Penso che il Napoli sia una delle squadre che gioca meglio in Europa, ha tantissima qualità, giocatori forti e di spessore tecnico, tante stelle. Dobbiamo difendere bene e divertirci il più possibile, non capita spesso di avere tante occasioni".