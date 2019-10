JUVENTUS REAL BETIS EMRE CAN / La sua esclusione dalla lista per la Champions League ha di certo incrinato i rapporti con Maurizio Sarri. Il futuro alla Juventus di Emre Can, dunque, resta in bilico, con il centrocampista tedesco che potrebbe decidere a gennaio di cambiare area e andare a giocare altrove.

Sul giocatore ci sarebbe però anche un altro club. Come riferisce 'Estadio Deportivo', il Real Betis sarebbe sulle tracce del centrocampista di origini turche. Il club andaluso è infatti in cerca di un nuovo innesto a centrocampo che abbia particolari abilità difensive e il classe 1994 sarebbe per questo il primo obiettivo della dirigenza biancoverde. Non è escluso che a gennaio il club di Siviglia possa tentare un assalto e bussare alle porte juventine.