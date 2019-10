ROMA UFFICIALE MKHITARYAN INFORTUNIO / Lesione tendinea all'adduttore della gamba destra per Henrikh Mkhitaryan. Brutta notizia in casa Roma, visto che il giocatore armeno, infortunatosi nella sfida contro il Lecce, sarà indisponibile per tre settimane.

Lo ha comunicato la stessa società giallorossa, sottolineando come il giocatore exabbia svolto dei controlli a Villa Stuart in mattinata. Controlli che hanno evidenziato una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra: i tempi di recupero sono stimati, appunto, in tre settimane.