CALCIOMERCATO GENOA ANDREAZZOLI ESONERO GATTUSO - Acque agitate in casa Genoa. L'allenatore Aurelio Andreazzoli, dopo il pesante 4-0 patito contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, è sulla graticola e già circolano con insistenza diversi nomi in caso di esonero da parte della società rossoblu. Tutto dipenderà dal match di sabato sera contro il Milan di Marco Giampaolo, altro allenatore in bilico e bisognoso di un risultato positivo per guadagnarsi la conferma.

In casa rossoblu, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , non è ancora stata presa nessuna decisione su Andreazzoli, ma il nome maggiormente gradito dalla dirigenza è quello di Gennaro: in caso di addio all'attuale tecnico, è l'ex Milan il prescelto per raccoglierne l'eredità. Più staccati gli altri trainer accostati al club disu tutti, mentre non piovono smentite sul nome di Thiago Motta , circolato questa mattina.