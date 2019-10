CALCIOMERCATO MILAN RUDI GARCIA ESONERO GIAMPAOLO - Quella contro il Genoa, in programma sabato sera alle 20.45, è la partita chiave per il futuro di Marco Giampaolo (e anche di Aurelio Andreazzoli, tecnico rossoblu). In caso di nuovo risultato negativo, la dirigenza del Milan potrebbe decidere di sollevare dall'incarico l'allenatore abruzzese.

In pole position, secondo 'Sport Mediaset', per l'eventuale sostituzione dell'exci sarebbe una vecchia conoscenza della: il francese Rudi, ex trainer dellae reduce dall'esperienza con l'. Per quanto riguarda l'ipotesi, al momento si tratterebbe solo di una forte suggestione, con il commissario tecnico dell'attualmente impegnato nelle qualificazioni per gli europei del 2020.