DIRETTA LAZIO RENNES FORMAZIONI UFFICIALI / E' già tempo di snodi fondamentali per Simone Inzaghi in Europa League. Dopo la sconfitta in casa del Cluj, Lazio-Rennes è diventata una gara da vincere ad ogni costo per tentare di risalire la china in classifica.

Reduci dalla roboante vittoria contro il Genoa, i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi in Europa se vogliono continuare a coltivare ambizioni di primato nel Gruppo E.e compagni, dal canto loro, non conquistano una vittoria da ben sei partite e proveranno a rompere la maledizione proprio nella sfida dell'Olimpico, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-RENNES

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, Immobile. All.Simone Inzaghi

Rennes (4-4-2): Mendy; Da Silva, Gnagnon, Morel; Traoré, Grenier, Martin, Camavinga, Doumbia; Tait, Niang. All. Stephan

CLASSIFICA GRUPPO E: Cluj 3; Celtic e Rennes 1; Lazio 0