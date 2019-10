DIRETTA WOLFSBERGER-ROMA FORMAZIONI / Scontro al vertice per il Gruppo J. Vittorioso a sorpresa in casa del Borussia Moenchegladbach, il Wolfsberger ospita la Roma in una partita che, a sorpresa, vale il primato. La squadra austriaca, che gioca le partite europee casalinghe a Graz, è reduce dal deludende 2-2 contro il Tirol in campionato, mentre i giallorossi con la vittoria di misura a Lecce hanno subito dimenticato la sconfitta di una settimana fa contro l'Atalanta.

Forzato dagli infortuni (su tutti) o studiato a tavolino, il turnover la fa da padrone anche in questa occasione. Calciomercato.it vi offre la sfida delle 18.55 in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI WOLFSBERGER-ROMA

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. All. Struber

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

CLASSIFICA GRUPPO J: Roma e Wolfsberger 3; Basaksehir e Borussia Moenchegladbach 0