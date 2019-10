CALCIOMERCATO MILAN MIRABELLI MALDINI BOBAN / Avvio di stagione molto difficile per il Milan, con il tecnico Giampaolo in discussione dopo aver raccolto solo 6 punti in 6 giornate.

Massimiliano, ex ds rossonero, in un'intervista a 'Top Calcio 24', è estremamente critico con la dirigenza e in particolare con i suoi successori,: "E' stata costruita una squadra non in linea con le idee di Giampaolo - ha dichiarato - Se il Milan vuole tornare a vincere deve smetterla di vivere nel passato. In undici mesi ho sentito parlare solo di 'bandiere', ma lasta vincendo tutto con dei manager e non con le vecchie glorie e anche l'si sta mettendo su quella squadra. Si deve pensare alle cose concrete e non a reclutare allenatori o dirigenti solo perché hanno giocato al Milan".