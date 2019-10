BARCELLONA-INTER CONFERENZA STAMPA ANTONIO CONTE CHAMPIONS LUKAKU - Il big match della seconda giornata della fase a gironi della Champions League è, senza dubbio, Barcellona-Inter. Nel primo turno del gruppo F, i padroni di casa hanno pareggiato sul campo del Borussia Dortmund; la capolista del campionato italiano, invece, ha conquistato un punto in rimonta tra le mura amiche con lo Slavia Praga. Alla vigilia del match del 'Camp Nou', Calciomercato.it segue in diretta la consueta conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro Antonio Conte.

SFIDA AL BARCA - "Il nostro girone è molto bello, interessante e difficile. Ce ne siamo accorti anche nella prima partita contro lo Slavia... E' inevitabile il voler cercare di fare punti su qualsiasi campo se si vuol passare il turno. Qui al 'Camp Nou' non sarà semplice, il Barcellona è tra i top club al mondo e tra i candidati alla vittoria della Champions, ma noi veniamo per giocarci le nostre carte. Loro qui fanno rispettare la loro legge, per questo dovremo essere molto molto bravi".

MESSI - "Mi aspetto a prescindere dalla presenza o meno di Messi una partita difficile. Insieme a Ronaldo è il giocatore più forte al mondo, capace di spostare gli equilibri di qualsiasi partita. Sarà stimolante affrontare entrambi in pochi giorni. Da una parte c'è comunque voglia di affrontarli al completo, anche con Messi in campo".

COSA SERVE - "Abbiamo bisogno di fare una partita intensa, con buoni ritmi. Dovremo essere bravi nelle due fasi contro una squadra che ti può fare gol da un momento all'altro. Non sarà semplice, ma vogliamo dimostrare che siamo sulla giusta strada per provare a mettere in difficoltà questi club che sono già al top.

Noi abbiamo appena iniziato, speriamo di arrivare a competere presto".

JUVENTUS - "E' una settimana bella intensa per noi. Prima il Barcellona e poi la Juventus, ma come dico sempre ai miei calciatori, la nostra partita, quella della vita è questa che dobbiamo giocare. Non penso che abbiamo bisogno di stimoli, solo a nominarlo il Barcellona dà stimoli".

FATI - "Parliamo di un giocatore molto molto promettente, sinceramente aspetto domani di leggere la loro formazione. Abbiamo notizie solo attraverso giornali e tv, noi ci siamo preparati ad affrontare il Barcellona con tutti gli effettivi. Fati può diventare sicuramente una stella del Barcellona".

PARAGONE CON MOURINHO - "Nel 2010 l'Inter ha fatto qualcosa di incredibile e irripetibile, c'è grande rispetto per Mourinho e per quello che ha fatto in quella stagione. Oggi è impossibile fare paragoni, sono epoche diverse, noi ci troviamo all'inizio di un percorso e abbiamo l'ambizione di dare delle grandi soddisfazioni ai nostri tifosi".

SANCHEZ - "Sono state dette tante cose che non mi sono piaciute sul fatto della simulazione. Lui è un giocatore a posto, che vive per il calcio. Non è che lui va a cercare la simulazione, nemmeno protesta... E' un calciatore che stimo, sta entrando nelle nostre idee di calcio e in condizione. Se può giocare dall'inizio? Ci può dare tanto, anche sul piano dell'esperienza, ma vedrete domani se giocherà o meno".

STEP FONDAMENTALE - "Il risultato deve essere una conseguenza di quello che proporremo. Dovremo giocarci le nostre carte con convinzione e voglia, facendo quello che abbiamo preparato con personalità e coraggio. Se si riesce a far questo, solitamente si porta a casa un buon risultato. Preferisco avere una prestazione convincente che un risultato positivo dopo aver giocato solo a difesa della porta. Sarà uno step fondamentale per noi".

LUKAKU - "Non è partito con noi, ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite. Continuava a lamentare questo problema, gli esami sono stati negativi ma abbiamo preferito non rischiarlo".