GENK-NAPOLI CONFERENZA STAMPA ANCELOTTI CHAMPIONS LEAGUE - Dopo la vittoria, sofferta, in campionato contro il Brescia, il Napoli fa visita al Genkper la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Nel primo turno del gruppo E, la squadra campana ha battuto i campioni in carica del Liverpool grazie alle reti di Dries Mertens e Fernando Llorente. Alla vigiali della sfida in terra belga, Calciomercato.it ha seguito in diretta la conferenza stampa dell'allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti.

STATO EMOTIVO - "Non sono arrabbiato a differenza di quanto è stato scritto. Di questo potete chiedere ai calciatori.

Domani dobbiamo fare quello che sappiamo, ovvero giocare al massimo fisicamente, tecnicamente e mentalmente".

MERTENS VEDE MARADONA - "E' a un gol da Diego... Raggiungere questo traguardo sarebbe una grande conquista per lui. Dries è in forma e segna, lo attende senz'altro un traguardo importante".

ASPETTATIVE - "Stiamo lavorando bene, ma la squadra può fare meglio. Questo, però, non vuol dire che non sono soddisfatto della gara col Brescia. Si è parlato tanto del finale, bisogna essere critici ma non troppo. Io guardo mille partite e non vedo tutto questo calcio champagne... Tutte le squadre soffrono".

GENK - "Giocano bene davanti, hanno una identità chiara e giocano un calcio propositivo".

MILIK - "Ha dovuto risolvere un guaio fisico, ma ora sta bene. Se giocherà darà il suo contributo come altri".

STRIGLIATA - "Non mi piace dire che ho strigliato la squadra, si strigliano gli asini. Abbiamo solo fatto una valutazione delle cose che sono andate bene e che non sono andate bene contro il Brescia. Valutazioni che facciamo sempre, poi se stavolta a voce un po' più alta sono dettagli".