DIRETTA CELTIC CLUJ EUROPA LEAGUE / Tra le tante sorprese arrivate nella prima giornata della fase a giorni di Europa League c'è senza dubbio anche il primo posto nel Gruppo E del Cluj, giunto grazie alla vittoria per 2-1 contro la Lazio.

Nel secondo turno, la squadra romena farà visita al, bloccato sul pareggio dal Rennes nella precedente giornata. In testa alla Premier League scozzese con un solo punto di vantaggio sui Rangers, la squadra di casa cerca la vittoria per guadagnare la vetta del girone. Fischio d'inizio alle 21. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

CLASSIFICA GRUPPO E: Cluj 3; Celtic e Rennes 1; Lazio 0