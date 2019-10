CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN ATALANTA SHAKHTAR FORMAZIONI CALCIOMERCATO TV / Ritorna la Champions League dopo un'intensa settimana di campionato arricchita dal turno infrasettimanale. Le prime due squadre italiane a scendere in campo nella seconda giornata della fase a gironi saranno Atalanta e Juventus, impegnate questa sera rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen. Ecco le probabili formazioni, tutti i possibili intrecci di calciomercato, gli orari e dove vedere in TV e in chiaro Juventus-Bayer Leverkusen e Atalanta-Shakhtar Donetsk. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Champions League, Juventus-Bayer Leverkusen e Atalanta-Shakhtar Donetsk: le probabili formazioni

Ad aprire questo secondo turno della fase a gironi sarà proprio l'Atalanta di Gasperini, che scenderà in campo alle 18,55 a 'San Siro', stadio che ospiterà le partite casalinghe del club bergamasco. I nerazzurri sono chiamati a riscattare l'esordio shock contro la Dinamo Zagabria e attendono lo Shakhtar, anch'esso reduce dalla larga sconfitta al debutto contro il Manchester City. Si profila dunque un match già decisivo per le sorti delle due squadre, con Gasperini che sembra intenzionato a rinunciare almeno dall'inizio a Josip Ilicic. In attacco, con il ristabilito Gomez e Duvan Zapata, dovrebbe infatti esserci Malinovskyi. Al centro della difesa potrebbe invece spuntarla Kjaer. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Shakhtar Donetsk:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Taison, Marlos, Konoplyanka; Moraes. All. Castro

Alle 21 sarà poi la volta della Juventus di Maurizio Sarri, che ospiterà il Bayer Leverkusen di Peter Bosz. I bianconeri andranno a caccia dei primi tre punti nel girone dopo il pareggio-beffa di Madrid contro l'Atletico.

L'unico dubbio di Sarri riguarda il partner in attacco di, conal momento in netto vantaggio su. In difesa rientra, conconfermato nel ruolo di terzino destro. Con ogni probabilità Bosz si affiderà invece ad un 4-2-3-1 con l'osservato speciale Havertz, Amiri e Volland alle spalle dell'unica punta Alario. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Bayer Leverkusen

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecki; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz, Amiri, Volland; Alario. All. Bosz

Juventus-Bayer Leverkusen e Atalanta-Shakhtar Donetsk: dove vederle in tv e in chiaro

Atalanta-Shakhtar Donetsk, in programma alle ore 18.55 a 'San Siro', sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Calcio 2 e disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. La sfida dell''Allianz Stadium' sarà invece trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno e Sky Calcio 2 per gli abbonati all'emittente satellitare, con calcio d'inizio alle ore 21.

Calciomercato Juventus e Atalanta, Havertz e non solo: gli osservati speciali

Il grande osservato speciale della sfida tra Juventus e Bayer sarà Kai Havertz, elogiato pubblicamente nella conferenza stampa della vigilia da Maurizio Sarri. Il fantasista classe 1999 ha già stregato le big europee e fa gola anche ai bianconeri. La concorrenza si profila dunque agguerrita con Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona e le big di Premier League tutte alla finestra, ma il club tedesco ha già fissato il prezzo di partenza: per strappare Havertz a tutte le pretendenti serviranno almeno 80 milioni di euro.

Anche Atalanta-Shakhtar offre però diversi spunti di calciomercato: il primo osservato speciale potrebbe essere Duvan Zapata, che si sta confermando a suon di gol e potrebbe finire anche nel mirino dei club europei nel caso in cui dovesse ripetere le prestazioni offerte in Serie A anche in Champions League. Tra le fila del club ucraino sarà invece con ogni probabilità monitorato Taison, anche se non direttamente dal club bergamasco: il 31enne brasiliano è stato vicino al Milan e accostato anche alla Roma in estate e non è escluso che possa tornare di moda nelle prossime sessioni di calciomercato.