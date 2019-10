DIRETTA EUROPA LEAGUE BASAKSEHIR BORUSSIA / Reduci dalla batosta all'esordio contro Roma e Wofsberger, Istanbul Basaksehir e Borussia Mönchengladbach si affrontano oggi in Turchia in cerca di riscatto. Entrambe con quattro gol subìti nella gara di esordio, le due squadre tenteranno di muovere la classifica sperando in un risultato favorevole nell'altra gara del Gruppo J, Wolfsberger-Roma, in programma sempre alle 18.55.

Dopo tre gare senza vittoria, i turchi hanno ritrovato gol e tre punti nell'ultima di campionato, battendo per 5-0 il Rizespor, ma anche i tedeschi stanno vivendo un ottimo momento, come testimoniano i 13 punti conquistati in Bundesliga, uno solo in meno della capolista Bayern. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

Basaksehir-Borussia Mönchengladbach, le formazioni ufficiali

Instanbul Basaksehir (4-3-3): Mert Gunok; Junior Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Irfan Can, Mahmut Tekdemir, Aleksic; Visca, Crivelli, Gulbrandsen.

Borussia Moenchengladbach (4-1-4-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria; Kramer, Thuram, Plea, Neuhaus; Embolo.

CLASSIFICA GRUPPO J: Roma e Wolfsberger 3; Borussia Moenchegladbach e Istanbul Basaksehir 0