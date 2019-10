Atalanta-Shakhtar Donetsk, le ultime sulle probabili formazioni

ATALANTA SHAKHTAR DONETSK FORMAZIONI / Serata storica per l'Atalanta che a 'San Siro', alle 18.55 di oggi, affronta lo ShakhtarDonetsk per la sua prima sfida casalinga in Champions League. Palcoscenico ideale per cercare di ripartire dopo la batosta di Zagabria, contando anche sull'entusiasmo di un cammino in campionato che sta nuovamente infiammando le aspettative dei nerazzurri.

Gian Pierocarica dunque il suo bomber Duvan, chiamato a trascinare la squadra anche in Europa dove conta tanto l'esperienza e per questo al centro della difesa ecco Simon, fin qui solo per 90' contro la Roma. Ecco le ultime sulle probabili formazioni di Atalanta-Shakhtar Donetsk:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperinis

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Taison, Marlos, Konoplyanka; Moraes. All. Castro