CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED BARCELLONA / Inter che si prepara all'importante sfida di Champions League in casa del Barcellona.

Scalda i motori, che sogna una notte da protagonista e che nel suo precedente viaggio al Camp Nou, ad aprile con il, fu lasciato in panchina da. Fu quello, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il momento in cui il belga decise che avrebbe lasciato i Red Devils e iniziava già a pensare all'Italia.