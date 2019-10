GENK-NAPOLI DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE ANCELOTTI GRUPPO E - Dopo la straordinaria vittoria sul Liverpool all'esordio, Genk-Napoli è la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

I padroni di casa, guidati da Felice, sono stati strapazzati nel primo turno dal Salisburgo, con gli austriaci che hanno battuto i belgi con un sonoro 6-0; di contro, come detto, gli azzurri di Carlohanno sconfitto tra le mura amiche i campioni in carica per 2-0. Calciomercato.it vi offre la sfida della 'Luminus Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI GENK-NAPOLI

GENK (4-2-3-1): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen; Berge, Hrosovsky; Ito, Hagi, Bongonda; Samatta. All. Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik. All. Ancelotti

CLASSIFICA GRUPPO E: Salisburgo e Napoli 3 punti; Liverpool e Genk 0