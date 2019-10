BARCELLONA INTER ETO'O / Vigilia di Barcellona-Inter, sfida già cruciale per la Champions League dei nerazzurri. Samuel Eto'o parla da doppio ex e spiega alla 'Gazzetta dello Sport' e spiega: "Nel mio cuore dev'essere 50 e 50, per questo spero che non ci sia Messi: con lui difficilmente la gara sarebbe equilibrata.

Inter-Barcellona del 2010? All'andata, nello spogliatoio, ci fu lo spirito del nostro gruppo,è uno che ama veramente l'Inter. Al ritorno,mi disse di tenere duro, che mancava solo un altro po', sento la sua voce ancora adesso.? Gli voglio bene come a un fratellino, ma ha reso sempre solo al 10% delle sue possibilità. Spero in futuro di venire a San Siro a festeggiare la prossima Champions dell'Inter, vedo una squadra e una società in crescita.non perde mai di vista la vittoria, ce ne sono pochi come lui".