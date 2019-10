Milan e Genoa, Gattuso diviso: le ultime

MILAN GENOA GATTUSO / La rivincita di Gennaro Gattuso. Dopo l'addio al Milan deciso in estate, il tecnico potrebbe presto tornare in Serie A ed il prossimo weekend si avvia ad essere decisivo. Genoa e Milan si affrontano infatti sabato sera in un match fondamentale per il futuro dei rispettivi allenatori, Andreazzoli e Giampaolo.

Entrambi in bilico, con un ko sarebbero con ogni probabilità sollevati dall'incarico e Gattuso è pronto a subentrare.

Come scrive 'Tuttosport', Rino sarebbe infatti il candidato numero per la panchina genoana, ma in virtù della situazione venutasi a creare in casa Milan starebbe aspettando possibili sviluppi in rossonero ed in caso di chiamata direttamente dalla proprietà del club sarebbe tentato dall'idea di preferire il ritorno a Milano per prendersi la sua rivincita.