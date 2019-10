INTER ETO'O RAZZISMO LUKAKU / Lunga intervista a Samuel Eto'o su 'La Gazzetta dello Sport'. Vari i temi toccati dall'ex giocatore camerunense, tra cui quello, molto delicato, del razzismo.

L'ex attaccante dell'in particolare ha spiegato: "Ho fatto bene a non ascoltare chi mi diceva di non venire in Italia, ho avuto meno problemi che altrove quanto a razzismo.è un ragazzo intelligente e ha detto cose importanti. La lettera della Curva Nord? Non ne ho ancora parlato con loro, ma gli farò presente che sarebbe il caso di rettificare. Per cambiare le cose servono regole certe e dure, non multe da cento euro. E in uno stadio ci sono talmente tante telecamere che possiamo sapere chi sta dicendo cosa e sbatterlo fuori per sempre".