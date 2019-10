DIRETTA JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN - La Juventus affronta i tedeschi del Bayer Leverkusen in una sfida valida per il secondo turno del girone D di Champions League. Reduci dal pareggio beffa nella prima uscita con l'Atletico, i bianconeri di Sarri vogliono centrare il primo successo per non complicare il suo cammino europeo, mentre le 'Aspirine' di Bosz hanno bisogno di fare punti dopo la sorprendente sconfitta contro la Lokomotiv.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

probabile BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecki; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz, Amiri, Volland; Alario. All. Bosz

CLASSIFICA: Lokomotiv Mosca punti 3, Juventus 1, Atletico Madrid 1, Bayer Leverkusen 0.