DIRETTA ATALANTA SHAKHTAR - L'Atalanta riceve lo Shakhtar Donetsk a San Siro nella seconda giornata del gruppo C di Champions League. Dopo il pesante ko all'esordio contro la Dinamo Zagabria, i nerazzurri di Gasperini non possono permettersi altri passi falsi per non compromettere il loro cammino europeo. Stessa situazione per gli ucraini di Castro che devono rialzare la testa dopo la sconfitta con il Manchester City.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez, Zapata.

ShakhtarDonetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes.

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria punti 3, Manchester City 3, Shakhtar Donetsk 0, Atalanta 0.