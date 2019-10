ROMA MKHITARYAN / Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo l'infortunio di Lorenzo Pellegrini, che rischia di restare fuori per almeno due mesi, Fonseca potrebbe rinunciare anche ad Henrix Mkhitaryan per le prossime gare dei giallorossi.

Il centrocampista armeno questa mattina si è recato a Villa Stuart per valutare il problema all'inguine accusato domenica scorsa nella trasferta di Lecce. L'ex Arsenal dovrebbe rimanere, anche a scopo precauzionale, fuori dalla lista dei convocati per il match di giovedì in Europa League con gli austriaci del, per tentare così il recupero per la sfida di campionato in programma domenica contro il

Daniele Trecca