JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN FORMAZIONI / Alla Juventus non sono ancora maturi i tempi per vedere dal 1' contemporaneamente insieme Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri ha scartato la soluzione con il tridente 'pesante' per il match di questa sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen, con il 'Pipita' in vantaggio per una maglia da titolare rispetto al numero dieci al fianco di CR7. Conferma per Ramsey sulla trequarti, con l'ex Arsenal alla quarta partita consecutiva. In difesa rientra Alex Sandro a sinistra dopo l'assenza con la Spal, con Matuidi di conseguenza che torna in mediana.

Juventus-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Nel Bayer occhi puntati sul talento, sul taccuino anche dei bianconeri, con il tecnico delle 'Aspirine' Bosz che si affida al 4-2-3-1 cona guidare il reparto d'attacco. La sfida dell''Allianz Stadium' sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport per gli abbonati all'emittente satellitare, con calcio d'inizio alle 21.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecki; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz, Amiri, Volland, Alario. All.: Bosz