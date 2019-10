MILAN INTER VERTONGHEN / Non è certa la permanenza di Jan Vertonghen al Tottenham, con il nazionale belga che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno con gli 'Spurs'. In Italia il 32enne difensore è stato accostato di recente soprattutto a Milan e Inter: "Se stiamo parlando del rinnovo? Preferisco non approfondire questo tema, però qualche movimento c’è sempre.

Ho avuto un grande passato in questo club, sto bene al momento e mi godo ogni singolo momento - le parole di Vertonghen in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco - Non voglio farmi distrarre da cosa potrebbe succedere nel mio futuro. Sono a conoscenza di quella che è la mia età, però sono ancora molto ambizioso e credo di avere davanti almeno altri due anni a buoni livelli. Voglio giocare più match possibili e continuare a fare del mio meglio per la squadra".