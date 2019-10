JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / E se nel 2022 oltre al contratto con la Juventus terminasse anche la carriera da calciatore di Cristiano Ronaldo? Ipotesi da non escludere, se ad alimentarla è lo stesso fuoriclasse portoghese che affascinato dal mondo del business e degli affari sta preparando la sua uscita di scena dal calcio che non esclude possa arrivare anche tra uno o due anni. Per restare aggiornato con tutte le notizie clicca qui!

Intervistato da 'SportBible' in occasione di un evento promozionale, Cristiano Ronaldo guarda oltre la carriera di calciatore e racconta: "Non sono pazzo.

Non sono ossessionato dagli allenamenti, ma dalla voglia di diventare il numero uno. Ed è diverso - esordisce CR7 -. Amo ancora il calcio. Amo far divertire i tifosi e la gente che ama Cristiano. Non importa l'età, è tutta una questione di mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato ad apprezzare il processo che mi vedrà fuori dal calcio, per cui chi lo sa cosa accadrà tra un anno o due?" racconta il classe '85.

Quindi in chiusura: "Ci sono voluti tanti anni di duro lavoro, dedizione e passione per raggiungere quello che ho raggiunto nel calcio. Fuori dal calcio non sono anora a quel livello, ma sono un ragazzo compettiitvo e non mi piace essere il numero due o il numero tre. Voglio sempre essere il numero uno. Lo farò, 100%".