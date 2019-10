JUVENTUS BAYER HAVERTZ / Ribalta Champions anche in prospettiva mercato. Questa sera la Juventus cerca tre punti pesanti in chiave qualificazione agli ottavi, con un occhio particolare però anche ai protagonisti in campo. Radar puntati all''Allianz Stadium' soprattutto su Kai Havertz, stellina del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca.

e Nedved - come successo la scorsa settimana a Brescia per- scruteranno da vicino il giovane talento delle 'Aspirine', sulla bocca di tutta Europa e che la prossima estate potrebbe cambiare maglia.

A tessere le lodi di Havertz ci ha pensato ieri in conferenza stampa anche Maurizio Sarri: "Pensare che è un classe '99 e vederlo in campo con tanta qualità e personalità fa pensare che diventerà un calciatore importantissimo, uno dei più importanti d'Europa", ha sottolineato il mister bianconero. La concorrenza è agguerrita con Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona e le big di Premier tutte in fila per il baby teutonico. La Juventus è però nel gruppone e pianifica un possibile assalto ad Havertz per l'estate 2020: il Bayer chiede almeno 80 milioni di euro, cifra comunque destinata a crescere viste le prestazioni e la crescita costante del 20enne centrocampista.