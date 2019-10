Milan, vertice con Raiola: fumata nera con Donnarumma

MILAN DONNARUMMA BONAVENTURA / In pieno caos allenatore con Giampaolo a rischio esonero, il Milan prova a far chiarezza sul futuro cercando di blindare gli elementi ritenuti importanti per la rinascita del club. Tra i primi nomi c'è quello del portiere Gigio Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021 e dunque va rivisto.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', nei giorni scorsi ci sarebbero stati incontri tra le dirigenza rossonera e l'agente Minoil quale avrebbe rifiutato però la proposta avanzata dal club che prevederebbe il prolungamento dell'accordo abbassando i 6 milioni di euro netti di ingaggio annuale che verrebbero spalmati su più anni. Per Bonaventura invece, in scadenza a fine stagione, la dirigenza aspetterebbe un certo minutaggio in campo prima di avanzare una proposta.