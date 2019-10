JUVENTUS MANDZUKIC / Da ieri anche in Qatar il calciomercato è chiuso ed ormai, come era nell'aria da qualche giorno, a Mario Mandzukic non resta che aspettare gennaio per cambiare aria e rilanciarsi con la maglia di un nuovo club.

Sfumate le ipotesi Al-Gharafa e Al-Rayyan che lo hanno cercato con insistenza , l'attaccante croato rimane fuori dai piani del tecnico Maurizioe per questo l'addio allaappare inevitabile nella prossima finestra utile di mercato. Per restare aggiornato con tutte le notizie clicca qui!

Destinazione? L'MLS continua a chiamare, con il Los Angeles FC che rimane in corsa. Dall'Inghilterra però si fa sempre più concreta la voce sul ritorno di fiamma importante del ManchesterUnited che, secondo il britannico 'The Sun', avrebbe anzi messo proprio Mandzukic in cima alla lista delle preferenze ed andrebbe dunque considerato in pole position nella corsa al bianconero. Persi Sanchez e Lukaku, ulteriormente bloccato da alcuni infortuni che hanno colpito la rosa in questo avvio di stagione, il manager Ole Gunnar Solskjaer fa i conti con un reparto offensivo ai minimi termini e soprattutto poco esperto. Per questo motivo avrebbe indicato proprio in Mandzukic il rinforzo giusto per gennaio ed è pronto sul piatto un contratto di sei o 18 mesi per convincerlo.