MILAN GIAMPAOLO GARCIA GATTUSO SHEVCHENKO / Dentro o fuori. Genoa-Milan sabato sera a Marassi è una sfida nella sfida per i tecnici di entrambe le formazioni che sono già all'ultima spiaggia. Da un lato Andreazzoli, dall'altro Giampaolo: chi non vince e non convince, salvo sorprese sarà al capolinea. In casa rossonera l'ultimatum non è stato nei fatti comunicato, ma il quinto ko in sette giornate di campionato sarebbe un boccone troppo complicato da mandar giù e l'esonero appare inevitabile.

Lo sottolinea il 'Corriere della Sera' che evidenzia anche come in questi giorni si siano intensificati i sondaggi con i papabili nuovi allenatori pronti a subentrare qualora dovesse concretizzarsi un tracollo che metterebbe in discussione anche gli stessi dirigenti Maldini e Boban.

Per il quotidiano, il nome in pole in questo momento è quello di Rudi, libero dopo l'ultima avventura al Marsiglia, fortemente legato al Dse già ferrato sul campionato italiano dopo l'avventura alla Roma. Scartate le piste costose come, attenzione alla clamorosa suggestione delle ultime ore con Andryiche sarà a Milano per monitorare i calciatori ucraini dello Shakhtar in campo contro l'Atalanta e poi incontrerà anche Maldini. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' quella che porta all'attuale Ct dell'Ucraian è un'ipotesi complicatissima, anche se tra le ipotesi più ardite non va scartata quella di un doppio ruolo in rossonero ed in nazionale seguito dal vice Mauro. Occhio però anche a Gennaro, che potrebbe valutare un ritorno in caso di proposta diretta da parte della proprietà.