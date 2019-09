PARMA TORINO D'AVERSA / Nel post-partita della sfida vinta contro il Torino ha parlato Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, che a 'Sky Sport' ha analizzato la gara: "Ci piace soffire ma se l'esito finale è questo va bene sbagliare il rigore. Abbiamo commesso degli errori in una partita in cui abbiamo creato moltissimo.

Abbiamo messo a rischio la partita. Inglese aveva 38,5 di febbre e mi aveva chiesto di venire in panchina. Alla fine è stato decisivo. Quello che bisogna valutare nei ragazzi sono le prestazioni. Ci facciamo influenzare troppo spesso dal gol per quanto riguarda gli attaccanti. Contento anche per Cornelius.? È un ragazzo che fa 13/14 km a partita. Se impara ad essere meno frenetico e determinante può diventare un giocatore importante. Viene dalla scuola Atalanta dove sono mentalizzati. Ha potenzialità per fare ancora di più".