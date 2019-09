Premier League, Manchester United-Arsenal 1-1: Aubameyang salva Emery

PREMIER LEAGUE MANCHESTER UNITED ARSENAL / Spettacolo, agonismo, intensità ma nessun vincitore al termine di Manchester United-Arsenal, super sfida che ha chiuso la settima giornata di Premier League. Un vero e proprio spot per il campionato inglese che ha messo in luce due compagini agguerrite e vogliose di prevalere. Dopo una prima mezz'ora senza troppi sussulti la gara di Old Trafford prende una piega differente accelerando improvvisamente il proprio ritmo. Il primo sussulto è di Pereira che chiama Leno all'intervento prima della doppia occasione tra il 42' e il 44' con De Gea protagonista prima su Saka e poi su Guendouzi.

Quando tutto faceva comunque presagire ad una prima frazione senza gol arriva la rete del vantaggio 'Red Devils' conche inchioda Leno con una bordata all'incrocio che manda tutti all'intervallo sul vantaggio minimo. Non tarda la reazione dei 'Gunners' che al 58' pescano il pari con il solitoche a tu per tu con De Gea è implacabile. Il botta e risposta tra i vari Saka, Pogba e McTominay prosegue fino al triplice fischio che sancisce la parità definitiva.

Manchester United-Arsenal 1-1

Reti: 45' McTominay, 58' Aubameyang

Classifica Premier League: Liverpool 21, Manchester City 16, Leicester 14, West Ham e Arsenal 12, Bournemouth, Tottenham, Chelsea e Crystal Palace 11, Burnley e Manchester United 9, Sheffield United 8, Southampton, Everton e Wolverhampton 7, Brighton e Norwich 6, Newcastle e Aston Villa 5, Watford 2.