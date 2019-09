SERIE A PARMA TORINO CRONACA / Monday Night che chiude col botto la sesta giornata di Serie A. Al 'Tardini' di Parma si consuma la sfida tra i padroni di casa di D'Aversa e il Torino che offre spettacolo, gol ed immancabili polemiche. Partenza lampo dei ducali che dopo appena 2' minuti trovano il vantaggio con Kulusevski che in scivolata sblocca il match. La rete del Parma infiamma quindi sin da subito la contesa con la reazione del Torino che non tarda chiaramente ad arrivare. Al 12' arriva infatti il pari degli ospiti con Ansaldi che di testa su cross di Verdi inchioda Sepe costringendo i padroni di casa a rifare tutto da zero. La svolta giunge prima della mezz'ora con Bremer che in un sol colpo lascia i granata in dieci e concede a Gervinho un colpo da KO dal dischetto. Sirigu sventa però il rigore dell'ivoriano alimentando le speranze degli uomini di Mazzarri che poco dopo il 40' trovano addirittura il vantaggio su penalty trasformato da Belotti. Finita? Neanche per sogno perchè all'ultimo minuto di recupero è Cornelius a ristabilire l'equilibrio con un grande mancino sotto la traversa.

Nella ripresa è quasi un monologo dei ducali che vanno in più circostanze vicini ad un gol che arriva però solo negli ultimissimi istanti con, che all'88' è abile a tramutare in rete una corta respinta della retroguardia ospite per il 3-2 definitivo.

PARMA-TORINO 3-2

MARCATORI: 2′ Kulusevski, 45’+3 Cornelius (P), 88' Inglese (P); 12′ Ansaldi, 43′ rig. Belotti (T)

PARMA (4-3-3) Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (46′ Pezzella); Hernani (78′ Inglese), Scozzarella, Barillà (66′ Kucka); Kulusevski, Cornelius, Gervinho. In panchina: Colombi, lastra, Dermaku, Karamoh, Brugman, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa

TORINO (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi (80′ Djidji); Meitè, Verdi (59′ Laxalt); Belotti (87′ Zaza). In panchina: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Iago Falque, Bonifazi, Berenguer, Millico, De Silvestri. Allenatore: Walter Mazzarri

ARBITRO: La Penna di Roma

AMMONITI: Bremer, Rincon, Mazzarri (T); Laurini, Hernani, D'Aversa (P). ESPULSI: Bremer (T) per doppia ammonizione al 28′

CLASSIFICA SERIE A:Inter punti 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Parma 9, Torino 9, Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Milan 6, Lecce 6, Verona 6, Genoa 5, Spal 3, Sampdoria 3.