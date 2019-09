INTER GALEONE CONTE SPALLETTI/ Giovanni Galeone, alla consegna del 'Premio Best' durante l'evento 'Milano Calcio City', si è soffermato anche sul campionato e l'inizio scoppiettante dell'Inter in attesa del Derby d'Italia di domenica sera contro la Juventus: "Conte piange sempre il morto, però quando gli comprano i giocatori giusti con la ferocia che ha lui riesce sempre ad ottenere i risultati che vuole.

Però anche l'anno scorso all'inizio l'Inter stava andando bene, dunque c'era già sotto il buonissimo lavoro fatto da. Adesso a Conte hanno compratoe la squadra si è indubbiamente rafforzata. È riuscito in breve tempo a trasmettere la sua mentalità per sviluppare quella che è la sua idea di gioco". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!