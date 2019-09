CALCIOMERCATO MILAN STRISCIA MALDINI GIAMPAOLO / Terzo KO di fila per il Milan di Giampaolo che ora rischia seriamente anche la panchina.

A parlare del momento negativo dei rossoneri ci ha pensato Paoloai microfoni di 'Striscia la Notizia' alla consegna del Tapiro d'oro : "Io in campo? No, non ce la faccio più. Si lavora. Il Monza in Champions prima del Milan? Difficile". Sul proseguire con Giampaolo ha poi detto: "Vediamo. Direi di si. Sono tanti anni che non siamo più al livello di una volta. Un po' una sofferenza".