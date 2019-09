MILANO ALLEGRI CAPELLO LIPPI GALEONE / Bocca cucita sul futuro da parte di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus non ha voluto parlare in merito ad un suo ritorno in panchina già in questa stagione, nonostante i rumors sulla Premier League, sul PSG ed un possibile ritorno al Milan in caso di esonero dell'amico Giampaolo.

Allegri è intervenuto al 'Premio Best' all'evento 'Milano Calcio City', in compagnia del suo ex allenatore e mentore Galeone, soffermandosi sul palco in particolare sulla gestione dei giocatori all'interno di una squadra: "È importante capire le qualità dei calciatori che si hanno a disposizione. Per me, da questo punto di vista, Lippi e Capello sono stati i migliori. Galeone mi ha trasmesso tantissimo: spero di trasmettere e di aver trasmesso quando smetterò anche io qualcosa d'importante ai miei giocatori, sia a livello calcistico che umano".